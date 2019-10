Samstag, 26. Oktober 2019

TV Stadtoldendorf unterliegt auswärts beim TV Jahn Duderstadt 22:29 (12:10)

Der TV Stadtoldendorf kassierte am fünften Spieltag die fünfte Niederlage. Foto: Pixabay

Stadtoldendorf. Mit zwei Wochen Pause konnte Handball-Oberligist TV Stadtoldendorf nach erfolglosem Saisonstart neues Selbstvertrauen tanken. Doch nach kurzer Euphorie am Sonnabend durch die Halbzeitführung beim TV Jahn Duderstadt verfiel das Team von Trainer Dominik Niemeyer wieder in alte Muster. Unterm Strich ging der TV 87 mit 22:29 (12:10) erneut als Verlierer vom Platz. Damit wartet der Aufsteiger auch nach Spieltag fünf auf seine ersten Punkte.

Zu Beginn erwies sich das Spiel als ausgeglichen. Beide Mannschaften brauchten ihre Zeit, um die Keeper ins Schwitzen zu bringen. Nach zehn Minuten hatten die Gastgeber aus dem Kreis Göttingen mit 4:2 leicht die Nase vorne. Doch der TV 87 ließ nicht locker und blieb den Duderstädtern auf den Fersen. Mitte der ersten Hälfte lag das Niemeyer-Team noch knapp mit 5:6 hinten. Doch fünf Minuten später gelang Neuzugang Rade Radjenovic mit dem 8:8 der Ausgleich. „Die erste Hälfte war richtig gut. Wir haben die Situationen spielerisch gelöst und Duderstadt vor große Probleme gestellt“, erläuterte Dominik Niemeyer. Denn kurz vor der Pause gelang den Homburgstädtern mit Eimantas Grimuta und erneut Radjenovic sogar der Führungswechsel. Mit dem 12:10 ging der Aufsteiger das erste Mal in dieser Saison mit einer Führung in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel lief es jedoch schlecht. „Wir haben vollkommen den Faden verloren. Wir haben zu schnell den Abschluss gesucht und sind in zu viele Konter gelaufen“, so der TV 87-Coach. Von Minute zu Minute geriet der TV Stadtoldendorf immer weiter in Rückstand, so dass es Mitte der zweiten Hälfte bereits 20:15 für die Gastgeber stand. Nur wenig später folgte vielleicht die spielentscheidende Aktion. Nach einem Foul sah Niemeyer-Schützling Mats Busse in der 50. Minute die Rote Karte. „Die Schiedsrichterentscheidung war übertrieben. Es war ein Foul, aber das hätte maximal eine Zwei-Minuten-Strafe geben dürfen. Die daraus folgende Unterzahl hat uns das Genick gebrochen“, erklärte Niemeyer. In der Schlussphase konnte der TV 87 letztlich nichts mehr ausrichten. Die zwei Treffer von Neuzugang Arnold Schorich kurz vor Schluss waren lediglich Schadensbegrenzung. Denn mit 29:22 musste sich das Niemeyer-Team beim Mitaufsteiger in Duderstadt erneut deutlich geschlagen geben. Trainer Dominik Niemeyer zog daher ein gemischtes Resümee: Wir haben in der ersten Halbzeit gezeigt, dass wir in diese Liga gehören. Da müssen wir ansetzten. Schlecht war, dass wir in Hälfte zwei einen Leistungseinbruch hatten und das müssen wir jetzt aufarbeiten, um gegen Hameln zu punkten.“

TV Stadtoldendorf: Sven Mevissen, Robert Drechsler, Arnold Schorich (3), Jan-Christoph Ahlers, Rade Radjenovic (5), Antonio Karacic (1), Mats Busse (2), Dennis Von Frankenstein (1), Eimantas Grimuta (4), Andre Michael (1), Marcel Geese (2), Deivas Eidukonis (3 Tore) und Marcel Krüger. (tp)