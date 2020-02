Dienstag, 11. Februar 2020

Twitter-Gewitter deutscher Berufsfeuerwehren

Die Berufsfeuerwehren informieren heute mit einem Twitter-Gewitter über ihren Berufsalltag.

46 Berufsfeuerwehren beteiligen sich am Dienstag, 11. Februar, am Twittergewitter über Deutschland. Einsätze, Ausbildung, Berufseinstieg, Leitstelle und Notruf. Seit 8 Uhr gibt es die Berichterstattungen und Hintergrundinformationen rund um die hannoverschen Brandschützer am Tag des europaweiten Notrufs.

Aus Anlass des europaweiten Notruftages am Dienstag, 11. Februar, berichten 46 Berufsfeuerwehren aus ganz Deutschland über den Kurznachrichtendienst Twitter zu Einsätzen, Ausbildung, Berufseinstieg, Leitstelle und Notruf. Auch die Feuerwehr Hannover beteiligt sich am „Twittergewitter“ mit Hintergrundinformationen rund um die hannoverschen Brandschützer. „Wir freuen uns in diesem Jahr ganz besonders auf das Twittergewitter, denn wir sind erstmals mit unserem Twitter-Profil @feuerwehr_H dabei" betont Feuerwehrpressesprecher Michael Hintz. Mit der Inbetriebnahme des Twitter-Profils baut die Feuerwehr ihre Kommunikationswege aus: Für die Berichterstattung über Themen aus dem Feuerwehralltag, zur Bevölkerungsinformation sowie auch für die Notfall- und Krisenkommunikation in der Landeshauptstadt.