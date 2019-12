Sonntag, 22. Dezember 2019

Über 150 singen an der Krippe vor der Lutherkirche Holzminden

150 Sängerinnen und Sänger und 20 Bläser trafen sich vor der Lutherkirche. Fotos: Harald Stellmach

Holzminden. Als die Kinder vom Krabbelgottesdienst in der Holzmindener Lutherkirche herauskamen, wurden sie auf dem Kirchplatz singend begrüßt: „Ihr Kinderlein kommet“. Damit begann auch in diesem Jahr das Singen an der Krippe auf dem Luthervorplatz. Die Bauwagenkrippe hat seit Donnerstag wieder ihren Platz neben dem Kirchenportal der Stadtkirche. Über die Weihnachtstage und den Jahreswechsel wird sie wieder jeden Tage geöffnet sein. Vielen Holzmindener ist es inzwischen eine lieb gewordene Tradition, am vierten Advent vor den lebensgroßen Krippenfiguren vertraute Advents- und Weihnachtslieder anzustimmen. Über 20 Bläser aus unterschiedlichen Chören ließen es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, dieses Singen zu begleiten. Und es kamen über 150 Sängerinnen und Sänger. Die Leitung lag in den Händen von Hanns-Werner Grote.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 23. Dezember