Dienstag, 16. Januar 2018

Über 1.800 Unterschriften: Bürgerbegehren Hort ist erfolgreich

Am Sonnabend wurden die letzten Unterschriften am Stand in der Holzmindener Fußgängerzone gesammelt.

Holzminden. Mehr als 1.800 Unterschriften von Unterstützern des Bürgerbegehrens für den Neubau eines Kinderhorts in Holzminden sind bis letzten Sonnabend gesammelt worden. Und die Unterschriftenlisten, die bei Stiebel Eltron im Umlauf waren, sind noch nicht mit eingerechnet. Die Schwelle von 1.602 Unterschriften ist also überschritten, damit ist das Bürgerbegehren erfolgreich. Jetzt kann innerhalb von drei Monaten der Bürgerentscheid stattfinden.

Bei diesem Bürgerentscheid dürfen alle wahlberechtigten Einwohner der Stadt darüber abstimmen, ob ein mehrgruppiger Kinderhort am Standort der Astrid-Lindgren-Schule in Holzminden gebaut wird. Gehen 20 Prozent der Wahlberechtigten zur Abstimmung, also mindestens 3.204 Holzmindener Bürger, und deren Mehrheit (mehr als 1.602) spricht sich für den Hort aus, dann ist der Bürgerentscheid gleich einem Ratsbeschluss von der Stadt Holzminden umzusetzen.

Die Unterstützer des Begehrens – Bündnis 90/Die Grünen, SPD-Ortsverein Holzminden, SoVD-Kreisverband Holzminden, Die Linke, Regina Hufnagel, Verdi-Ortsverein Holzminden, DGB-Kreisverband Holzminden und der AWO-Kreisverband Holzminden – setzen sich dafür ein, dass die qualitativ gute und verlässliche Hortbetreuung für Kinder am Nachmittag ausgebaut wird und jedes Kind einen Betreuungsplatz erhält. Seit drei Monaten läuft die Unterschriftenaktion für den Hort-Neubau.

Unterstützer und Eltern bitten die engagierten Unterschriftensammler, ihre Listen spätestens heute an die Vertretungsberechtigten weiterzuleiten, da nachträglich keine Unterschriftenlisten mehr eingereicht werden können. (r/spe)