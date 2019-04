Freitag, 26. April 2019

Über 300 Schüler demonstrieren in Holzminden

Am Haarmannplatz versammelten sich die Schüler, um Richtung Marktplatz zu ziehen. Foto: fhm

Holzminden. Friday for Future - diese Bewegung gibt es nun auch in Holzminden. Am Freitagmorgen um 9 Uhr versammeln sich über 300 Schüler des Campe-Gymnasiums am Haarmannplatz, um für eine bessere Klimapolitik beziehungsweise eine klimapolitische Wende sowie Umsetzung der Klimaziele einzutreten. Mit originellen Parolen auf großen Transparenten machen sie auf ihre Forderungen aufmerksam. Vom Haarmannplatz zogen die Demonstranten durch die Innenstadt bis zum Marktplatz, wo gegen 10 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden sollte. Dort kamen dann auch noch Schüler der Berufsbildenden Schulen dazu.

