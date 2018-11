Donnerstag, 01. November 2018

Über der Tagesklinik des AST weht der Richtkranz

Das Richtfest bot Grund zum Feiern. Im Juni 2019 soll die Tagesklinik bezugsfertig sein.

Holzminden. Der Rohbau der Tagesklinik des Albert-Schweitzer-Therapeutikums am Holzmindener Pipping ist gerichtet. Am Donnerstag feierten die Einrichtung und das Familienwerk mit 120 geladenen Gästen, Partnern, Handwerkern, Mitarbeitern und Ehrengästen das Richtfest im baulich bereits weit fortgeschrittenen Gebäude gleich neben der 1986 eröffneten Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Im Juni nächsten Jahres soll die Tagesklinik eröffnet werden. Hier entstehen 13 teilstationäre Plätze für Kinder und Jugendliche und für mehr Sicherheit und Vielfalt für die Versorgungsregion, darauf verwies Klinikleiter Dr. Dirk Dammann. Es entstehen auch 13 neue Arbeitsplätze, so wird das „AST“ in Holzminden ab Sommer nächsten Jahres über 100 Mitarbeiter beschäftigen. Zwei Millionen Euro Landesmittel fließen für die Realisierung der dringend benötigten Tagesklinik nach Holzminden. (spe)

