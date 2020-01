Montag, 20. Januar 2020

Über die Ausbildung zum DLRG-Bootsführer

Die Ausbildung zum DLRG-Bootsführer ist eine intensive Zeit. Foto: sie

Bodenwerder. „Bootsführerschein A/B“ stand knapp auf der Urkunde des DLRG-Landesverbandes Niedersachsen. Was die knappe Formulierung auf der Urkunde nicht zeigt: Den langen Schulungszeitraum, in dem sich die sieben neuen Bootsführer der DLRG-Ortsgruppen Bodenwerder und Holzminden mit ihrem Ausbilder Andreas Winter auf die Prüfung in Winsen an der Elbe vorbereiteten. Die richtigen Führerscheine in Scheckkartengröße sind jetzt bei den Bootsführern angekommen. Thorsten Sienk, selbst Technikjournalist, war einer dieser sieben Fahrschüler – und berichtet für uns über eine Ausbildung, mit dessen Intensität der ehemalige TAH-Volontär und Wasserretter der DLRG so nicht gerechnet hätte. (sie)

Mehr lesen Sie im TAH vom 21. Januar 2020.