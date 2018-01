Mittwoch, 03. Januar 2018

Überfall auf 17-Jährige: Wer kennt diesen Mann?

Mit einer Phantomzeichnung hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung

Holzminden. Bereits am Dienstag, 19. Dezember, gegen 20.15 Uhr, wurde in der Straße „Bleiche“ eine 17-Jährige von einem unbekannten Mann überfallen und bedrängt. Jetzt geht die Polizei mit dieser Tat an die Öffentlichkeit – weil ihr eine Phantomzeichnung des mutmaßlichen Täters voliegt.

Die Schülerin war aan diesem Dienstagabend auf dem Heimweg vom Holzmindener Weihnachtsmarkt. Zunächst war sie in Begleitung eines Bekannten. Später setzte sie allein ihren Weg nach Hause fort. Dazu benutzte sie die Straße „Bleiche“. Hier wurde sie plötzlich und überfallartig von einem Mann angegriffen. Der Unbekannte packte die Schülerin am Arm und drückte sie an ein geparktes Fahrzeug. Um nicht nach Hilfe rufen zu können, presste der Täter eine Hand an Mund und Hals des Opfers.

Geistesgegenwärtig zog die 17-Jährige ihr Bein hoch und rammte ihr Knie zwischen die Beine des Täters. Der sich jetzt zusammenkauernde Mann ließ von der Schülerin ab, so dass sie flüchten konnte. Sie lief nach Hause, von wo aus der Vater die Polizei verständigte. Eine Fahndung verlief an den Abend erfolglos.

Jetzt bittet die Polizei um die Mithilfe der TAH-Leser, damit die Tat noch aufgeklärt werden kann. Neben der Phantomzeichnung eines LKA-Zeichners, deren Veröffentlichung vom Amtsgericht Hildesheim angeordnet wurde, gibt es ergänzend noch folgende Täterbeschreibung: Der Mann war etwa 20 Jahre alt und kleiner als 175 Zentimeter. Er hatte einen Drei-Tage-Bart und dunkle, kurze Haare. Er war leicht dunkelhäutig und hatte insgesamt ein südländisches Erscheinungsbild. Er war zur Tatzeit mit einer blau-schwarzen Winterjacke und einer Jeans-Hose bekleidet. Der Täter sprach kein Deutsch. Er nuschelte unverständliche Worte und wirkte aufgeregt.

Die Ermittler der Polizei Holzminden suchen nicht nur Zeugen vom Tatabend, sondern fragen zusammen mit der Veröffentlichung der Zeichnung die TAH-Leser: wer kennt den auf der Phantomskizze abgebildeten Mann? Hinweise bitte unter Telefon 05531/958-0 an das Polizeikommissariat Holzminden.