Montag, 24. August 2020

Überladung gefährdet die Verkehrssicherheit

Die Polizei stoppte in Bad Pyrmont ein Pkw-Anhänger-Gespann.

Bad Pyrmont. Am vergangenen Freitag gegen 14.10 Uhr wurde auf der Hohenborner Straße in Bad Pyrmont ein Pkw-Anhänger-Gespann von der Polizei angehalten und überprüft. Der Fahrer, ein 53-jähriger Mann aus Aerzen, kam gerade von einem Fachmarkt in Lügde und hatte auf seinem ungebremsten Anhänger 66 Säcke Pellets geladen. Der ungebremste Anhänger hatte eine zulässige Gesamtmasse von 750 Kilogramm. Da ein Sack 15 Kilogramm wog, betrug bereits die Ladung rund 1000 Kilogramm. Hierzu muss noch das Lehrgewicht des Anhängers gerechnet werden. Insgesamt wird dem Mann vorgeworfen, die zulässige Gesamtmasse um mehr als 50 Prozent überschritten zu haben. Im Bußgeldkatalog wird bereits bei "mehr als 30 Prozent Überladung" der höchste Verstoß angesetzt. Der Mann hat somit ein Bußgeld von 235 Euro plus Bearbeitungsgebühr und einen Punkt zu erwarten.