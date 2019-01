Donnerstag, 17. Januar 2019

Übernachtungszahlen im Weserbergland gehen zurück

Der Skywalk über der Weser bei Bad Karlshafen. Foto: Weserbergland Tourismus

Weserbergland. Im Jahr 2017 ist die Zahl der Übernachtungen im Weserbergland um 1,9 Prozent zurückgegangen. Das hat Petra Wegener, Geschäftsführerin des Weserbergland-Tourismusmitgeteilt. Andere Tourismusregionen in Niedersachsen wie der Harz oder die Lüneburger Heide konnten im gleichen Jahr ihre Übernachtungszahlen deutlich steigern: Harz plus 11 Prozent, Lüneburger Heide plus 8,9 Prozent. Der Verein Weserbergland-Tourismus will mit einem jetzt beschlossenen, mittelfristigen Handlungs- und Maßnahmenprogramm bis 2025 eine Verbesserung der Zahlen für das Weserbergland erreichen. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 18.01.2019.