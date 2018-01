Montag, 08. Januar 2018

Überregional sind schon „dritte Orte“ entstanden

Kulturwissenschaftlerin Dr. Katja Drews mit der Erstausgabe ihrer Doktorarbeit in der Regionalbibliothek im Schloss Bevern.

Kreis Holzminden. Auf manche Dinge muss man lange warten. Aber wenn sie dann kommen, passiert das manchmal genau im richtigen Moment. So erging es auch Dr. Katja Drews. Die Vorweihnachtszeit war für die Kulturreferentin des Landkreises Holzminden geprägt von der Diskussion um Kürzungen des Kulturetats, von der Vorstellung des „geschrumpften“ Kulturkalenders – ganz allgemein von einer Auf- und Umbruchsituation. Privat aber kam genau zu dieser Zeit ihr wohl schönstes Weihnachtsgeschenk: Ihre Doktorarbeit als 375-seitiger „Wälzer“ des Olms-Verlages. Stolz hält sie das Buch in Händen, dessen Inhalt über vier Jahre lang fast jede freie Minute ihres Lebens in Anspruch nahm. Und fast noch schöner als die Veröffentlichung der eigenen Forschungsergebnisse und Gedanken sind die zahlreichen Reaktionen, die Dr. Katja Drews bereits auf ihre Arbeit erhalten hat. (rei)

