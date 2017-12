Sonntag, 10. Dezember 2017

Überwintern auf Platz zwei

Der Stadtoldendorfer Marcel Geese hat einen schweren Stand am Kreis.

Stadtoldendorf. Man müsse sich ja nicht immer das Schlechteste raussuchen, meinte Dominik Niemeyer nach der gewonnenen Partie seiner Mannschaft gegen den Tabellenzehnten Hannoverscher SC zum Abschluss vor der Weihnachtpause in eigener Halle. Aber beim 28:26 (17:12) gegen die speziell in den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit völlig überforderten Landeshauptstädter geriet Handball-Landesligist TV Stadtoldendorf in der Schlussphase der Begegnung ganz unnötig noch in Bedrängnis. „Keine Frage“, konstatierte auch der TV-Trainer, „darüber müssen wir sprechen, aber ansonsten bin ich zufrieden“.

Niemeyer hatte seine Mannschaft komplett umstellen müssen, nachdem mit André Michael auf Rechtsaußen und Dennis Brüning im Innenblock zwei Stammkräfte verletzungsbedingt nicht zur Verfügung standen. Stattdessen rückte Jan-Christoph Ahlers auf die Außenposition, während Melvin Huckauf die Rolle am Kreis übernehmen sollte. Eine Konstellation, die erst einmal Zeit brauchte, um sich zu finden. Denn Ahlers vergab seine erste Chance zunächst. Und auch Huckauf zeigte sich im Zusammenspiel mit Lukas Lorentzen beziehungsweise Lars Knoke erst einmal unsicher. Die Hausherren gingen zwar mit 2:0 schnell in Führung, fingen sich aber immer wieder relativ einfache Gegentreffer durch die spielerisch und tempomäßig limitierten Gäste ein. Nach zehn Minuten hatten die Hannoveraner sogar eine 5:4-Führung zustande gebracht, ohne jedoch die Angriffsfehler der Homburgstädter in dieser Phase des Spiels noch entscheidender nutzen zu können. Sowohl ein gut aufgelegter Sascha Michael als auch eine insgesamt sicher stehende Abwehr hielten die Hausherren im Spiel, um ab der 20. Minute dann mit einer Vielzahl gelungener Angriffe einen klaren 17:12-Vorsprung herauszuspielen. Speziell Daniel Adler und Jan Christoph Ahlers ließen den HSC bis zum Pausenpfiff ein ums andere Mal alt aussehen.

Nach dem Wechsel zeichnete sich ein ähnliches Spielgeschehen ab, wie vor der Pause. Die Heimmannschaft eroberte entschlossen den Ball in der eigenen Abwehr, um dann mit schnellen Gegenstößen zu kontern. Bis zur 51. Minute hatten die Niemeyer-Schützlinge dadurch und auch wegen des sehr nervenstarken Siebenmeter-Schützen Mats Göran Busse mit 27:18 einen klaren Neun-Tore-Vorsprung herausgeholt, so dass am Sieg der Stadtoldendorfer eigentlich kaum noch zu zweifeln war. Doch die Konzentration ließ beim TV in den letzten Minuten merklich nach. Und auch die vom Coach angesichts des deutlichen Vorsprungs vorgenommenen Wechsel erwiesen sich nicht als besonders hilfreich. Am Ende hatten die Homburgstädter sich schließlich mehr über die Zeit gerettet, als den noch Mitte Spiels erwartbaren Kantersieg einzufahren. „Das ist vielleicht auch einmal eine Lektion“, meinte Dominik Niemeyer nach dem Spiel, „wenn man nicht bis zur letzten Minute 100 Prozent gibt, dann fällt das Ergebnis nicht so deutlich aus, wie es eigentlich verdient gewesen wäre“. Insgesamt habe man aber die geforderten zwei Punkte geholt und auch eine hervorragende Hinrunde gespielt, resümierte der Coach. Zufrieden können Spieler und Trainer auf jeden Fall sein, mit nur einer knappen Niederlage überwintern die Homburgstädter als stärkster Verfolger nur knapp hinter GW Himmelsthür auf einem zweiten Platz und haben noch alle Chancen auf den Aufstieg in eigener Hand.

TV Stadtoldendorf: Sascha Michael, Jan Gudewil, Kristof König – Daniel Adler (6), Jan-Christoph Ahlers (4), Lukas Lorentzen (1), Melvin Huckauf (1), Dennis Michael, Dennis von Frankenstein, Lars Knoke (1), Mats Göran Busse (7/9), Marcel Geese (4), Marc Philipp Tube (2). (pd)