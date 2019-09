Montag, 09. September 2019

Ulrike Wahren singt nicht open air

Die Sopranistin Ulrike Wahren tritt am Mittwoch in der Stadthalle auf.

Bevern/Holzminden. Wer für Mittwoch, 11. September, schon Regencape und Wolldecke bereit gelegt hatte, kann alles wieder in den Schrank zurücklegen: Das frauenORTE Niedersachsen-Konzert mit der ausdrucksstarken Sopranistin Ulrike Wahren findet nicht wie geplant unter freiem Himmel im Schlossinnenhof in Bevern statt, sondern witterungsbedingt in der Stadthalle Holzminden. Ab 20 Uhr präsentieren Ulrike Wahren und der Pianist Peter Stolle „Starke Stimmen von Minelli bis Knef“. Das Kulturressort des Landkreises Holzminden und der frauenORT Paula Tobias richten die Veranstaltung aus, die sich ausdrücklich nicht nur an Frauen richtet. Von Liza Minelli über Edith Piaf bis Hildegard Knef geben sich die großen Frauen der gesanglichen Unterhaltungskunst ein Stelldichein, das Konzert verspricht also ein besonderer Abend zu werden. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft noch bis heute im Schloss Bevern, Telefon 05531/1216436 und 05531/994018, sowie im Kulturamt der Stadt Holzminden, 05531/936423.