Freitag, 13. September 2019

Ulrike Wahren und Peter Stolle gastieren in Holzminden

Das Detmolder Künster-Duo konnte sein Publikum vom ersten Moment an für sich einnehmen. Foto: jbo

Holzminden. Eigentlich sollte das Konzert ja im Innenhof des Weserrenaissance Schlosses Bevern stattfinden. Doch die Witterungsverhältnisse ließen das leider nicht zu. Wer deshalb jedoch glaubte, dass das von einigen Musikfreunden so heiß geliebte, nun ausgefallene Open-Air-Feeling dem Musikgenuss mit dem Duo Wahren-Stolle einen Abbruch tun würde, sah sich gewaltig getäuscht. Das Detmolder Künstler-Duo Ulrike Wahren (Sopran) und Peter Stolle (Piano) präsentierte in der Stadthalle Holzminden einen Konzertabend, der sicher mit zum Besten gehört, was bisher in der Gitarre Folk et cetera Konzertreihe aufgeführt wurde. (jbo)

Mehr lesen Sie im TAH vom 14. September 2019.