Dienstag, 12. Juni 2018

Umbau hat begonnen

Die Arbeiten in der Herren-Abteilung haben begonnen. Foto: Klingemann

Höxter. In der vergangenen Woche startete das Modehaus Klingemann in Höxter zu einem mehrmonatigen Umbau. Der Verkauf geht während der Umbauphase weiter. Nach dem Räumungsverkauf wird der erste Bauabschnitt in der Herrenabteilung im ersten Obergeschoss in Angriff genommen. Auf Grund der Renovierungsarbeiten ist diese zurzeit komplett geschlossen. Übergangsweise findet der Kunde alle Segmente der Herrenabteilung in verschiedenen Abteilungen des Modehauses wieder. Obwohl der Einbau eines neuen Personenaufzugs noch etwa 14 Tage in Anspruch nehmen wird, können die Kunden problemlos jedes Stockwerk barrierefrei erreichen.