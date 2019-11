Mittwoch, 06. November 2019

Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes in Holzminden ist vorerst kein Thema

Die Parksituation am Bahnhof wird sich mit seinem barrierefreien Umbau verändern. Abschließbare, überdachte Fahrradstellplätze müssen geschaffen werden. Foto: spe

Holzminden. Grünen- und Linken-Fraktion im Rat Holzminden haben einen „Antrag auf klimagerechtes Verkehrszentrum“ in die politischen Gremien eingebracht und werden dabei von Sozialverband, Arbeitsgemeinschaft Bahn, Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität und auch vom Seniorenrat Holzminden unterstützt (der TAH stellte den Antrag vor). Es geht um das Bahnhofsumfeld, das die Stadt Holzminden beplanen soll in Abstimmung mit der Bahn, die bis 2022 die Bahnsteige des Holzmindener Bahnhofs barrierefrei und mit Rampen ausbauen will. Als erster Ausschuss befasste sich am Dienstagabend der Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung mit Antrag und Thema. Zwar gab es mehrheitlich grundsätzlich Zustimmung in der Sache, aber ebenso mehrheitlich wird derzeit kein Handlungsbedarf bei der Stadt gesehen, planerisch und gestalterisch im Bahnhofsumfeld tätig zu werden.

Es gehe auch darum, das Bahnhofsumfeld attraktiv zu gestalten, um zum Umsteigen auf die Bahn zu motivieren, argumentierte Antragsteller Alexander Titze (Grüne). Das sei ein Beitrag zu Klimaschutz und CO2-Reduzierung. Wege, Beleuchtung, sichere Fahrradstellplätze – das alles gehöre dazu.

SoVD und Seniorenrat sind vor allem die Barrierefreiheit und ein mobilitätsgerechtes Verkehrsangebot für die Menschen wichtig. Seniorenrats-Vorsitzende Elke Leuckel sagte: „Ich vermisse die Ernsthaftigkeit und Zielstrebigkeit in der Sache. Ich habe immer mehr den Eindruck, es steckt von vielen Seiten kein Herzblut dahinter. Ich kann nicht nachvollziehen, diesen Antrag abzulehnen.“ Seit 2014 sei man keinen Schritt weiter gekommen. (spe)

