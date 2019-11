Sonntag, 10. November 2019

Umgestürzte Bäume sorgen für Feuerwehreinsatz in Eschershausen

Auf einem Gartengrundstück stürzten mehrere Bäume an einem Hang um. Foto: gl

Eschershausen. Mehrere umgestürzte Bäume haben die Kräfte der Ortsfeuerwehr Eschershausen am Sonnabendvormittag zum Einsatz gerufen. Um 9.54 Uhr und um 10.01 Uhr lief der Alarm bei den Feuerwehrkräften auf. Die Einsatzstelle lag im Bereich der Straße „Unter dem Othberg“ in Eschershausen. Dort waren auf einem Gartengrundstück mehrere Bäume an einem Hang umgestürzt und anschließend auf einem Gartenhaus und einer Telefonleitung hängen geblieben. Da insgesamt vier Bäume zum Teil auf die Straße zu stürzen drohten und die Telefonleitung spannten, wurden sie durch die Einsatzkräfte mittels Winde und zwei Motorsägen beseitigt. Die Telefonleitung wurde teilweise demontiert. Unter der Einsatzleitung von Ortsbrandmeister Christian Puschendorf waren rund 14 Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner mit vier Einsatzfahrzeugen bis kurz vor 13 Uhr mit der Gefahrenbeseitigung beschäftigt. (gl)