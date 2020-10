Donnerstag, 22. Oktober 2020

Umnutzung von Geschäftsflächen in barrierefreien Wohnraum in Stadtoldendorf

Die Ehepaare Jacob und Thormann mit Bürgermeister Affelt (rechts) und Stadtdirektor Anders (links). Foto: rus

Stadtoldendorf. Es ist ein Trend, der voraussichtlich in naher Zukunft in vielen leer gewordenen Innenstädten und Fußgängerzonen Einzug halten wird. Die Rede ist von der Umnutzung ehemals geschäftlich genutzter Verkaufsflächen in neuen Wohnraum. Dass dies gelingen kann, zeigt das Beispiel des Ehepaars Jacobs aus Stadtoldendorf. Seit 1886 mindestens, so lange lässt sich die familiäre Tradition sicher zurückverfolgen, befand sich in dem Wohn- und Geschäftshaus in der Teichtorstraße in Stadtoldendorf auch ein Ladengeschäft mit direkter Anbindung an die untere Fußgängerzone. Nach inzwischen einigen Jahren des Leerstandes, zuletzt war in den Räumlichkeiten ein Sanitätshaus untergebracht, hat sich das Ehepaar Jacob entschlossen, die Verkaufs- und Lagerräume zu Wohnraum umzubauen.

