Dienstag, 03. September 2019

Umsatzsteigerung, Investition und Kurzarbeit

Konrad Ummen (von links) und Reinhold Mühlbeyer stellen die aktuelle wirtschaftliche Situation der Arntz Optibelt Gruppe vor.

Höxter. Es sind gute und weniger gute Nachrichten, die Reinhold Mühlbeyer und Konrad Ummen, die Geschäftsführer der Arntz Optibelt Gruppe, am Dienstag bei der Bilanzpressekonferenz in Höxter verkünden. Gut ist, dass sich 2018 der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 Prozent auf 282,8 Millionen Euro erhöht hat. Ebenfalls gut ist, dass das Unternehmen mit dem Projekt „Neuer Mischraum“ eine weitere Millioneninvestition am Standort Höxter vornimmt. Weniger gut ist, dass sich der Umsatz in diesem Jahr verhalten auf dem Vorjahresniveau bewegt und durch das weltweite schwächere wirtschaftliche Umfeld geprägt wird. Und weniger gut ist, dass 250 der insgesamt 1.000 Mitarbeiter am Standort Höxter ab August für eine Woche pro Monat Kurzarbeit machen müssen. (fhm)

