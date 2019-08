Donnerstag, 29. August 2019

Umwelttage Weserbergland auch im Kreis Holzminden

Müll, Symbol der Wegwerfgesellschaft. Foto: RitaE/Pixabay

Holzminden/Bodenwerder. Am 4. September, starten die diesjährigen Umwelttage Weserbergland erneut mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen an insgesamt fünf Tagen. Auch in diesem Jahr bringt sich die Regionalgruppe Holzminden von Cradle to Cradle mit zwei Veranstaltungen im Landkreis Holzminden ein.

Am Mittwoch, 4. September, startet der Verein Cradle to Cradle in Kooperation mit der Volkshochschule Holzminden mit dem Vortrag „Nutzen statt besitzen – Sharingkonzepte in den Alltag integrieren“ im VHS-Bildungszentrum, Raum 103, in der Bahnhofstraße 31 in Holzminden. Am Donnerstag, 5. September, stellt Cradle to Cradle ebenfalls in Kooperation mit der Volkshochschule Holzminden sein Konzept im Allgemeinen vor. Dieser Vortrag findet um 19.30 Uhr im Schulzentrum Nord (Eingang Schulstraße) in Bodenwerder statt.

