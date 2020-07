Donnerstag, 02. Juli 2020

Unbekannte beschmieren Grabstein mit Farbe - Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: Polizei

Golmbach. Bereits in dem Zeitraum von Montag, 22. Juni, bis Mittwoch, 24. Juni, haben Unbekannte auf dem Friedhof in Golmbach ihr Unwesen getrieben. Sie beschmierten mit grauer Farbe einen Grabstein aus Granit, wodurch ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden ist. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an. Hierzu erbittet die Polizei Hinweise. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Bevern unter 05531/992910 oder dem Polizeikommissariat Holzminden unter 05531/9580.