Dienstag, 02. Juni 2020

Unbekannte zerstechen Reifen in der Nordstraße

Die Polizei sucht nach Zeugen der Sachbeschädigung.

Holzminden. In dem Zeitraum von Sonnabend, 30. Mai, etwa 11 Uhr, bis Sonntag, 31. Mai, gegen 6 Uhr, wurden an drei Pkw in der Nordstraße in Holzminden Reifen zerstochen. Die Fahrzeuge waren jeweils auf dem frei zugänglichen Grundstück eines ambulanten Pflegedienstes abgestellt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt. Ermittlungsansätze durch eine vorhandene Videoüberwachung sind vorhanden. Wer weitere Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann oder Auffälliges in dem Zeitraum beobachtet hat, wendet sich bitte an die örtliche Polizei unter 05531/9580.