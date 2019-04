Dienstag, 09. April 2019

Unbekannter zerstört Reifen an abgestelltem Audi in Holzminden

Zwei Reifen wurden zerstört, in einem Hinterreifen steckte noch der abgebrochene Bohrer. Fotos: Polizei Holzminden

Holzminden. Kurz vor Mitternacht am vergangenen Freitag teilte die Halterin eines vor der Spielothek in der Allersheimer Straße in Holzminden abgestellten Audi TT der Polizei mit, dass zwei ihrer Reifen beschädigt worden seien. Ihren Angaben zufolge hatte sie ihren Wagen am Freitag gegen 16 Uhr vor der Spielothek, in der sie arbeitet, abgestellt. Gegen 23.40 Uhr machte sie dann ein Kunde auf den Schaden aufmerksam. Die Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs durch die eingesetzten Polizeibeamten ergab, dass offensichtlich sowohl der Vorder- als auch der Hinterreifen auf der Fahrerseite mittels einer Bohrmaschine oder eines Akkuschraubers angebohrt waren. Beide Reifen waren platt. Im Hinterreifen steckte noch der abgebrochene Bohrer. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich der Spielothek geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter der Telefonnummer 05531/9580 in Verbindung zu setzen. (tah)