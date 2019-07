Sonntag, 30. Juni 2019

...und ganz Lüchtringen feiert mit

Mickie Krause begeisterte mehr als 1.200 Partygäste.

Lüchtringen. Das Feuerwehrfest Lüchtringen am Wochenende war ein wirklicher Dauerbrenner. Am Freitag betrat Stargast Mickie Krause die Bühne im Lüchtringer Festzelt. Vor mehr als 1.200 Partygästen legte der Ballermann-Sänger einen fulminanten Auftritt hin mit vielen bekannten Hits wie „Geh mal Bier holen“ oder „Schatzi schenk mir ein Foto“ und vielen weiteren Hits. Gefeiert, gesungen und getanzt wurde aber auch mit den Partybands „SUP-X“, „Comeback“ sowie mit „DJ Breeze“ und den „2 Schweinfurtern“. Festhöhepunkt war der große Umzug am Sonntag mit mehr als 50 Feuerwehrgruppen aus Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, Musikzügen, Ehrengästen und Lüchtringer Vereinen. (TKu)

