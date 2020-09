Donnerstag, 03. September 2020

Und wieder ein Abschied von der Holzmindener Schwalben-Mutter

In diesem kuscheligen Häkelnest sind die Schwalben groß geworden. Foto: Jenewein-Stille

Holzminden. Der Ort für den Weg in die Freiheit ist mit Bedacht gewählt: Auf dem Stiftungsgut in Allersheim sind Schwalben noch gern gesehen. Draußen, unter dem Scheunendach, bauen die Mehlschwalben ihre Nester. Drinnen, im Stall, brüten im Sommer die Rauchschwalben. Hier sollen die Drei, die Christiane Jenewein-Stille mit der Hand aufgezogen hat, Anschluss finden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Schwalben-Mutter so Abschied nimmt von ihren Zöglingen. Und es wird auch nicht das letzte Mal sein...

Sie will ihn kurz machen, den Abschied von den beiden Mehlschwalben und der Rauchschwalbe, die sie in diesem Sommer aufgepäppelt hat. Den kleinen Käfig auf die Mauer gestellt, die Klappe geöffnet und Tschüss. So sollte es eigentlich laufen. Doch nur eine vorwitzige Mehlschwalbe macht sich sofort auf und in die Luft. Die beiden anderen Schwalben trauen sich nicht, sie muss die Schwalben-Mutter in die Freiheit entlassen, muss sie noch einmal in die Hand nehmen, die die Tiere so gewohnt sind, sie dann vorsichtig öffnen, die Schwalben fliegen lassen.

Auch das kennt Christiane Jenewein-Stille. Sie tut es mit einem – wehmütigen – Lächeln. Denn auch diesmal sind ihr die Schwalbenkinder ans Herz gewachsen. Die Schwalben-Mutter ist weit über Holzminden hinaus bekannt. Und sie päppelt nicht nur die kleinen Mauersegler auf. In den Volieren bei ihr Zuhause hegt und pflegt sie eigentlich immer eine ganz bunte Vogelschar, kümmert sich auch um Enten, hat auch einem Grünspecht ein Zuhause auf Zeit gegeben. (bs)

