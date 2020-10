Mittwoch, 14. Oktober 2020

Unerwartete Hilfe auf der Burg Polle

Jugendliche aus der Skater-Gruppe betätigten sich ehrenamtlich als „Burg-Retter“. Foto: tah

Polle. Immer wieder wachsen Pflanzen aller Art im Mauerwerk der Poller Burgruine und drohen die historischen Mauern zu zerstören. Meistens befindet sich der Bewuchs gerade an den Stellen, die schwer zugänglich sind. Nachdem in der Vergangenheit die Laienspielgruppe, der Heimat- und Kulturverein und Poller Ratsmitglieder dem Flecken halfen, die Burgruine zu erhalten, kam kürzlich unerwartete Hilfe. Ratsherr Georg Petau hatte die Nutzer der Skateranlage, die unter seiner Anleitung von den Jugendlichen selbst erstellt wurde, gefragt, ob sie einmal an der Burgruine tätig werden könnten und die Skateboards mit Leitern tauschen würden. Mehrere von ihnen sagten spontan zu, und in wenigen Stunden war das Mauerwerk dann vom unerwünschten Wildwuchs befreit.

Jugendliche aus der Skater-Gruppe betätigten sich ehrenamtlich als „Burg-Retter“. Foto. tah