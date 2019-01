Freitag, 18. Januar 2019

Unfälle auf winterglatten Straßen im Kreis Höxter

Mehrere Glätteunfälle ereigneten sich auf den Straßen im Kreis Höxter. Foto: Polizei

Kreis Höxter. Im Kreis Höxter haben sich in den frühen Morgenstunden des Freitags im Zusammenhang mit winterlichen Straßenverhältnissen fünf Verkehrsunfälle ereignet. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden. Gegen 4.30 Uhr kam es auf der B64 bei Bad Driburg (Stellberg) zu einem Alleinunfall eines Nissan Micra. Hierbei wurde der Nissan so beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Da die B 64 durch Glättebildung auf der Fahrbahn nicht mehr sicher zu befahren war, wurde sie in diesem Bereich komplett für den Fahrzeugverkehr gesperrt und eine Ableitung über Neuenheerse und Schwaney eingerichtet. Nachdem der Streckenbereich durch Streufahrzeuge abgestreut wurde, konnte die B 64 gegen 5.50 Uhr wieder freigegeben werden. Zeitgleich wurde die B252 bei Steinheim-Eichholz gesperrt. Hier stand auf Grund der Glätte ein LKW quer und konnte seine Fahrt nicht fortsetzen. Auch hier erfolgte die Freigabe der Strecke nach erfolgter Abstreuung gegen 5.50 Uhr. Weitere Unfälle ereigneten sich gegen 0.20 Uhr auf der B64 bei Bad Driburg, gegen 5.30 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring in Bad Driburg, um 6.30 Uhr auf der B83 bei Höxter-Stahle und um 6.50 auf der L825 bei Brakel-Bellersen.