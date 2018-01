Samstag, 13. Januar 2018

Unfall an der Abfahrt nach Lüchtringen

Für die Hilfsmaßnahmen und die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle. Foto: Themenbild/Archiv

Lüchtringen. Unfall an der Kreuzung Bundesstraße 64/Kreisstraße 46, am Abzweig nach Lüchtringen. Eine junge Holzmindenerin fuhr um kurz nach 17 Uhr von Höxter aus auf der B 64. An der Ampelanlage steuerte sie auf den Abbiegestreifen, fuhr aber dann gerade aus über die Verkehrsinsel und kollidierte mit einem anderen Fahrzeug, das an der roten Ampel wartete. Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen sind vor Ort. Die 18-jährige Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden ins Krankenhaus gebracht. Den beiden Insassen des anderen Autos ist augenscheinlich nichts passiert. Während der Unfallaufnahme musste die Kreisstraße 46 an der Ampel komplett gesperrt werden. Die Ursache des Unfalls ist noch nicht bekannt. (fhm)

