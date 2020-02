Freitag, 21. Februar 2020

Unfall an der Abzweigung nach Corvey – 52-Jährige schwer verletzt

Die Feuerwehr Höxter unterstützte den Rettungseinsatz. Foto: bs

Höxter. Eine 52-jährige Frau aus Stadtoldendorf war am Freitagmorgen, 21. Februar, auf der K 46 unterwegs aus Holzminden/Lüchtringen in Richtung Höxter. Um 7.49 Uhr wollte mit ihrem Skoda nach links in die K 45 in Richtung Corvey abbiegen. Dabei stieß sie mit einer 40-jährigen Frau aus Brakel (Kreis Höxter) zusammen, die ebenfalls mit einem Skoda unterwegs war. Die Frau aus Stadtoldendorf wurde dabei schwer verletzt, sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Höxter gebracht. Auch die Frau aus Brakel erlitt Verletzungen, sie wurde ins Holzmindener Krankenhaus transportiert. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr waren schnell vor Ort. Der Löschzug Höxter war mit 15 Feuerwehrleuten im Einsatz. Sie halfen bei der Absperrung des Unfallorts und unterstützten die Bergung der Verletzten. Der Verkehr wurde auf der Straße zwischen Ampelkreuzung B 64 und Lüchtringen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die K 45 Richtung Gewerbegebiet Lüre und Corvey wurde für die Unfallaufnahme und die Hilfsmaßnahmen gesperrt. (bs/fhm)