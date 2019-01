Montag, 28. Januar 2019

Unfall auf der B 241: Drei Verletzte

Schönhagen/Neuhaus. Am Sonnabend kam es gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 241 in Höhe des Abzweiges Derental/Winnefeld auf winterglatter Fahrbahn zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer und zwei leicht verletzten Personen. Eine 24-Jährige aus einem Uslarer Ortsteil hatte die B 241 aus Lauenförde kommend in Richtung Schönhagen befahren. In einer Rechtskurve geriet sie auf winterglatter Fahrbahn bei Regen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem Pkw eines 61-Jährigen aus Duderstadt. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Die 24-Jährige wurde schwer, der 61-Jährige und sein 31-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle verletzten Personen wurden durch zwei RTW-Besatzungen ins Krankenhaus nach Höxter gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten und total zerstörten Pkw wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn teilweise komplett gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Neben einem Funkstreifenwagen aus Uslar war auch eine Funkstreife aus Holzminden im Einsatz. Für die Verletzten waren ein Notarzt und zwei Rettungswagen am Ort. Des Weiteren war die freiwillige Feuerwehr aus Bodenfelde und Nienover mit zehn Aktiven an der Unfallstelle. Der Sachschaden an beiden Pkw wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.