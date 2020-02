Sonntag, 16. Februar 2020

Unfall auf der B 497 bei Neuhaus

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 2.000 Euro. Foto: tah/Symbolbild

Neuhaus. In der Nacht von Sonnabend, 15. Februar, auf Sonntag,16. Februar, gegen 00:10 Uhr, ist es auf der Strecke zwischen Schönhagen und Neuhaus zu einem Wildunfall gekommen. Ein 59-jähriger Autofahrer aus Heinade kollidierte beim Befahren der Bundesstraße 497 mit einem Wildtier. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Pkw ein Sachschaden in Höhe von 2.000. Euro.