Montag, 13. Januar 2020

Unfall auf der B 64 zwischen Holzminden und Abfahrt Lobach – Straße gesperrt

Ein Großaufgebot ist auf der B 64 im Einsatz. Foto: spe

Bevern. Auf der Bundesstraße 64 zwischen Holzminden und Abfahrt Lobach hat sich am Montagmorgen, 13. Januar, gegen 9.30 Uhr in Höhe Bevern ein schwerer Unfall ereignet, an dem zwei Lkw und Pkw beteiligt sind. Die Bundesstraße ist komplett gesperrt. Ein Großaufgebot an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst ist vor Ort, um zu helfen. Auch ein Rettungshubschrauber ist gelandet, ein zweiter Hubschrauber ist im Anflug. Ein Lkw samt Anhänger, der Heizöl geladen hat, war auf dem Weg in Richtung Holzminden. Ihm kam ein anderer Lkw entgegen. Ein Pkw versuchte gleichzeitig, einen Lkw zu überholen. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Nach ersten Informationen ist davon auszugehen, dass drei Personen schwer verletzt wurden. Es wird nachberichtet. (spe/fhm)