Donnerstag, 27. Februar 2020

Unfall auf der B 83 bei Heinsen – Straße kurzfristig gesperrt

Der Kleinlieferwagen landete im Graben. Foto: bs

Heinsen. Wegen eines Unfalls auf der B 83 bei Heinsen musste am Donnerstagabend die Straße kurzfristig komplett gesperrt werden. Gegen 17.40 Uhr war ein Mann mit einem Kleinlieferwagen auf dem Weg von Heinsen in Richtung Stahle. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Der Fahrer wurde dabei verletzt. Schnell waren Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen vor Ort. 25 Frauen und Männer der Feuerwehren Heinsen und Polle kümmerten sich um die Verkehrssicherung des Unfallorts bei der Aufnahme und nahmen die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf. Zur Ursache des Unfalls konnte die Polizei noch keine Aussagen machen. (bs/fhm)