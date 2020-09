Donnerstag, 24. September 2020

Unfall auf der L 549 zwischen Neuhaus und Boffzen

Der Unfall geschah am Donnerstagmorgen, 24. September, gegen 7.30 Uhr. Foto: fhm

Neuhaus. Eine junge Frau war am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr auf dem Weg von Boffzen nach Neuhaus. In einer langgezogenen Rechtskurve der L 549 kurz vor Neuhaus kam die 22-Jährige von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Schnell waren Polizei, Rettungsdienst und die Feuerwehr Neuhaus vor Ort, um zu helfen. Vermutlich ist die Frau aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße abgekommen. Zehn Feuerwehrkameraden der Wehr Neuhaus unter Leitung von Gruppenführer Marco Schacht kümmerten sich um den Brandschutz, die Absicherung der Unfallstelle und ausgelaufene Betriebsstoffe. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbegeführt. (fhm)