Freitag, 19. Januar 2018

Unfall bei Boffzen: Zwei Autofahrerinnen verletzt

Die beiden Fahrzeuge waren frontal zusammengestoßen.

Boffzen. Schwerer Unfall auf glatter Straße bei Boffzen: Gegen 6.20 Uhr am Freitagmorgen prallten auf der K 53, die von Boffzen am Sportzentrum Höxter vorbei Richtung Höxter führt, zwei Fahrzeuge frontal zusammen. Nach der Aussage der VW-Scoda-Fahrerin, die aus Richtung Höxter kam, sei die ihr entgegenkommende Fiat-Fahrerin, ausgangs einer Kurve, auf ihre Fahrbahnseite geraten – möglicherweise wegen der glatten Straße, so die Polizei. Die Fiatfahrerin wurde schwer verletzt. Auch die Scoda-Fahrerin erlitt Verletzungen. Beide Frauen wurden mit Rettungswagen ins Holzmindener Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Boffzen war mit 25 Mann im Einsatz. Sie sperrte die Straße komplett, kümmerte sich gemeinsam mit Notarzt und Rettungsdienst um die Frauen und band auslaufende Betriebsstoff ab.