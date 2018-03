Donnerstag, 29. März 2018

Unfall beim Abbiegen

Der Opel und der Corsa waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Foto: Polizei

Höxter. Am Donnerstag, 29. März, gegen 12.50 Uhr, hat sich auf der Bundesstraße 239, Brenkhäuser Straße, in Höhe der Zufahrt zum Krankenhaus, ein Verkehrsunfall ereignet. Eine 21-jährige Frau aus Paderborn beabsichtigte mit ihrem Opel Corsa, aus Richtung Innenstadt kommend, nach links in Richtung Krankenhaus abzubiegen. Hierbei übersah sie einen 50-jährigen Höxteraner, der mit seinem VW Polo die B 239 in Richtung Höxter befuhr. Auf der B 239 kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge gegen die Front eines Opel Vivaro geschoben, der im Einmündungsbereich wartete. Die Fahrerin des Opels erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste sich ambulant behandeln lassen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von insgesamt 8.000 Euro.