Mittwoch, 12. Februar 2020

Unfall im schwerlastgesperrten Bereich in Stadtoldendorf

Der Unfallbereich war bereits für Lastzüge gesperrt. Foto: Polizei Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Immer wieder verirren sich Schwerlastzüge im Lieferverkehr zur örtlichen Gipsindustrie in Stadtoldendorf in die angrenzenden nördlichen Wohngebiete. Aufgrund ständiger Beschwerdelagen im Bruchhof und angrenzenden Straßen wurde der Wohnbereich bereits seit längerer Zeit für den Schwerlastverkehr gesperrt und zusätzlich im Einmündungsbereich durch bauliche Maßnahmen verändert.

Trotz unterstützender innerörtlicher Wegweisung zum Industriestandort durchqueren nicht wenige Lastzüge bei An- und Abfahrt den gesperrten Bereich und sind die Ursache für gefährdende Situationen und örtliche Konflikte.

So auch am Vormittag des 11. Februars, zwischen 10 und 12.30 Uhr, wo ein bisher nicht bekannter LKW-Zug beim Verlassen des Wohnbereiches einen Schaden verursachte. Das Fahrzeuggespann umfuhr unter Nutzung des linken Gehweges den im Bruchhof eingeengten Einmündungsbereich, um anschließend die Fahrt in Richtung Eschershausen fortzusetzen. Hierbei zerstörte der Anhänger einen aufgestellten Grundstückszaun sowie ein Verkehrszeichen.

Infolge am Unfallort zurückgebliebener Fahrzeugteile ermittelt die Polizei in Stadtoldendorf nun gegen den Fahrzeugführer wegen einer Verkehrsunfallflucht. Am Ort ist ein Schaden in Höhe mehrerer Hundert Euro entstanden.

Nicht auszuschließen ist, dass durch anderer Verkehrsteilnehmer beziehungsweise Passanten der Rangiervorgang beobachtet wurde. Diese wichtigen Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen mitzuteilen an die Polizeistation in Stadtoldendorf (05532/90130).