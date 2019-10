Freitag, 04. Oktober 2019

Unfall in Stahle: Mensch verbrennt im Auto

60 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: Polizei

Stahle. Bei einem schrecklichen Verkehrsunfall ist in Stahle in der Nacht von Donnerstag, 3. Oktober, auf Freitag, 4. Oktober, ein Mensch in seinem Auto ums Leben gekommen. Um 23.28 Uhr befuhr ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit die Corveyer Straße in Stahle in Fahrtrichtung Kreuzung Heinser Straße/Holzmindener Straße/Am Sportplatz. Der Pkw fuhr geradeaus über die Kreuzung und prallte gegen die Wand eines Hauses, in dem sich ein Friseursalon befindet. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug in Brand. Das Feuer griff auf das Haus über. Der Fahrer verbrannte in dem Pkw. Die Identität der Person steht noch nicht fest. Feuerwehrleute aus Stahle, Lüchtringen, Albaxen und Stahle waren im Einsatz. Warum der Wagen gegen die Hauswand prallte, ist noch unklar. Das Verkehrskommissariat und die Kriminalpolizei waren noch in der Nacht vor Ort und haben ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Straße wurde für die Aufräumarbeiten gesperrt. (fhm)