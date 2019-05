Samstag, 18. Mai 2019

Unfall mit drei Schwerverletzten

Brakel-Istrup. Am Freitag um 15.26 Uhr kam es auf der B 64 in Höhe der Abfahrt Istrup zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei Schwerverletzten. Eine 56-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW Fiat die B 64 aus Richtung Bad Driburg kommend in Fahrtrichtung Brakel. Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet sie in Höhe der Abfahrt Istrup/Riesel in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem PKW Skoda einer 20-Jährigen, welche die B64 in Richtung Bad Driburg befuhr. Die im Skoda befindliche Beifahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt. Mittels Rettungswagen wurden die Verletzten in die Krankenhäuser in Brakel und Paderborn eingeliefert. Während der Unfallaufnahme wurde die B 64 komplett für den Verkehr gesperrt. Bei der Frontalkollision entstand ein Sachschaden von circa. 15.000 Euro, die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.