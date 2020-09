Samstag, 26. September 2020

Unfall mit verletztem Radfahrer in Höxter

Höxte. Am Freitag gegen 18.50 Uhr befuhr ein 31-jähriger Radfahrer den Gehweg der Brenkhäuser Straße entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Albaxer Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein 69-jähriger PKW-Fahrer aus der Luisenstraße nach rechts auf die Brenkhäuser Straße abzubiegen. Beim Abbiegevorgang kam es dann zur Kollision mit dem Radfahrer, welcher am Bein verletzt wurde und mittels eines Rettungswagens dem Krankenhaus Höxter zugeführt wurde. Der Radfahrer trug keinen Helm. Er konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro.

/Wo.