Dienstag, 04. Juni 2019

Unfallflucht: 1.000 Euro Schaden

Die Polizei Höxter sucht Unfallzeugen.

Höxter. Ein weißer Ford Kuga ist am Freitag, 31. Mai, zwischen 9.45 Uhr und 10.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Heimwerkermarktes an der Albaxer Straße in Höxter durch das Auto eines anderen Verkehrsteilnehmers auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt worden. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich zu melden.