Montag, 16. September 2019

Unfallflucht bei Holenberg – Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise auf den Fahrzeugführer mit dem schwarzen (vermutlich 1er) BMW. Foto: Polizei Symbolfoto

Holenberg. Am Sonnabend, 14. September, ereignete sich auf der K37, auf der Strecke Golmbach in Richtung Holenberg, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Gegen 17.30 Uhr befuhr der 71 Jahre alte Motorradfahrer, mit seiner BMW K 1600 GT, die K37 von Golmbach in Richtung Holenberg. Kurz vor der Ortschaft Holenberg sei dem Mann nach eigenen Angaben ein dunkler BMW mittig der Fahrbahn entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich der Kradfahrer nach rechts aus, geriet dabei zunächst auf die Bankette und rutschte dann in den Straßengraben, wo der 71-Jährige verletzt liegen blieb.

Der dunkle BMW setzte seine Fahrt in Richtung Golmbach unbeirrt fort. Unmittelbar nach dem Unfall kamen drei Ersthelfer (54, 25 und 22 Jahre) auf den Verunglückten zu. Sie informierten den Rettungsdienst. Die drei Männer gaben an, dass ihnen kurz nach Durchfahren der Ortschaft Golmbach ein schwarzer BMW, vermutlich ein 1er, mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen sei. Das Fahrzeug sei mittig der Straße gefahren. Der Fahrzeugführer sei männlich und etwa Anfang 20 gewesen. Der junge Fahrer habe eine Sonnenbrille getragen. Konkrete Angaben zum Kennzeichen konnten die Männer nicht machen. Möglich sei aber, dass das Kennzeichen mit "HX" (Höxter), oder "HOL" (Holzminden) begann. Das Krad des 71-Jährigen wurde bei dem Unfall beschädigt, ebenso ein Weidezaun. Die Polizei Holzminden (Telefon 05531/958-0) sucht Zeugen.