Mittwoch, 06. November 2019

Unfallflucht in Bevern: Zeuge gesucht

Die Polizei sucht den Fahrer eines orangefarbenen Golfs als Zeugen.

Bevern. Bereits am Donnerstag, 24.Oktober, kam es in der Breslauer Straße in Bevern zu einer Verkehrsunfallflucht. Vor der Hausnummer 18 hatte der 55-jährige Besitzer eines VW Touran gegen 12.30 Uhr seinen Pkw abgestellt. Als er gegen 15 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Aufgrund vorhandener Videoaufzeichnungen wird als Unfallzeitpunkt von 13.30 Uhr ausgegangen. Es wird bereits in Richtung eines blauen Kastenwagens ermittelt, der als verursachendes Fahrzeug in Betracht kommt. Zudem ist auf den Aufzeichnungen ein orangefarbener VW Golf erkennbar, der zuvor die Straße passiert hat und dessen Fahrzeugführer möglicherweise als Zeuge Angaben machen kann. Weitere Hinweise erbittet die Polizei Holzminden unter der Telefonnummer: 05531/9580.