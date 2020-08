Montag, 03. August 2020

Unfallflucht in Bodenwerder – Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: tah/Symbolfoto

Bodenwerder. Zwischen Sonntag, 26. Juli, 16 Uhr, und Dienstag, 28. Juli, 10.30 Uhr, wurde in Bodenwerder ein weinroter Pkw VW mit WF(Wolfenbüttel)-Kennzeichen beschädigt. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz „Am Mühlentor“ in Bodenwerder (in der Nähe des dortigen Kiosk) neben einem Anhänger mit einem Kanu abgestellt. Verursacher des Verkehrsunfalls dürfte ein größeres Fahrzeug, vermutlich ein SUV gewesen sein. Zeugen setzen sich bitte mit Polizeioberkommissar Dörries, Polizeistation Bodenwerder, Telefon 05533/974950, in Verbindung.