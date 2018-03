Freitag, 23. März 2018

Unfallzahlen weiterhin ansteigend

Kriminaldirektor Ralf Leopold (Inspektionsleiter) und Polizeirätin Maren Jäschke (Leiterin Einsatz) stellen die Verkehrsunfallstatistik 2017 für die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden vor. Foto: Polizei

Kreise Holzminden/Hameln-Pyrmont. Trotz eines weiteren Anstiegs der registrierten Verkehrsunfälle auf 5.811 ist die Zahl der schwerwiegenden Personenschäden mit 186 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zurückgegangen. Leider starben jedoch 15 Menschen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden aufgrund eines Verkehrsunfalls.

Inspektionsleiter Ralf Leopold bei der Vorstellung der Verkehrsunfallstatistik 2017 dazu: „Es freut mich, dass in unserem Zuständigkeitsbereich die Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen erkennbar zurückgegangen sind. Es betrübt mich zutiefst, dass insgesamt 15 Menschen durch Verkehrsunfälle ihr Leben lassen mussten.“

Der Inspektionsleiter verwies besonders darauf, dass unter den getöteten Personen keine Kinder waren. „Sogenannte Risikogruppen stehen im besonderen Fokus unserer Präventionsarbeit“, sagt Polizeirätin Maren Jäschke als Leiterin Einsatz.

„Seit Frühjahr 2016 kündigen wir unsere vorgeplanten Verkehrsüberwachungsmaßnahmen über eigene Kanäle in sozialen Netzwerken an,“ betonte Jäschke. Eine Studie habe ergeben, dass in Zuständigkeitsbereichen, in denen Behörden ihre Verkehrsüberwachungsmaßnahmen unkonkret offenlegten und ankündigten, sich die Verkehrsmoral insgesamt positiv ausgewirkt habe.

Für den Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion insgesamt ergeben sich für das vergangene Jahr folgende Kernaussagen:

– Anstieg der Gesamtunfallzahlen

– Weiterer Rückgang bei den Verkehrsunfällen mit schwerwiegenden Personenschäden

– Anstieg der Verkehrstoten von 11 auf 15

– Rückgang der Baumunfälle, allerdings Anstieg der am Baum getöteten Personen

– Präventionsmaßnahmen bei den „Jungen Fahrern“ zeigen Wirkung

– Ablenkung während der Fahrt sind zusammen mit Alkoholverstößen und Geschwindigkeitsüberschreitungen weiterhin die Hauptunfallursachen

– Kradfahrer müssen weiterhin mit Kontrollmaßnahmen rechnen

– Zahl der Verkehrsunfallfluchten gleichbleibend; diese Verhaltensweisen sind Straftaten und werden vehement verfolgt.