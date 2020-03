Freitag, 20. März 2020

Unglaublich: „Spaßfahrten“ mit dem Bus

Jugendliche, kleinere und größere Gruppen, treffen sich zu "Spaßfahrten" im Bus.

Kreis Holzminden. Es ist wirklich unglaublich, auf was für Ideen Menschen kommen, wenn sie zu viel Freizeit haben – und die Gefahr wissentlich ignorieren. Es sind nicht nur die Corona-Partys, die die Polizei jetzt unterbinden muss. Der Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen informiert am Freitag über einen neuen Auswuchs: „Spaßfahrten“ in den Linienbussen. Und er positioniert sich gemeinsam mit der niedersächsischen Genehmigungsbehörde (LNVG) ganz klar. Zukünftig heißt es: „Bitte aussteigen!“. Oder besser gesagt: „Raus!“

In der Presseerklärung des Verkehrsverbundes heißt es dazu: „Jugendlichen und anderen kleineren oder größeren Gruppen, die ohne notwendigen Beförderungswunsch die Linienbusse im VSN nutzen möchten, können und sollen ab sofort von unserem Fahrpersonal abgewiesen werden“.

Und weiter: „Durch das unnötige Verhalten nehmen die Gefahren einer gesundheitlichen Gefährdung für alle Fahrgäste, die derzeit aufgrund der derzeitigen, besonderen Umstände auf die Nutzung der Linienbusse angewiesen sind, zu. Der Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen appelliert an alle, mit Herz und Verstand zu handeln, unnötige Wege zu vermeiden und zu Hause zu bleiben.“