Sonntag, 05. Mai 2019

Unrat und Sperrmüll stehen in Flammen

14 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Foto: gl

Eschershausen. Gegen 20.30 Uhr am Sonnabend, 4. Mai, wurden die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Eschershausen zu einem Feuer gerufen. Gemeldet wurde durch Beamte der Polizei, dass im Bereich des Pythagoweges auf dem Ith Unrat brennen solle. Wie Ortsbrandmeister Christian Puschendorf mitteilte, fanden die ersten Einsatzkräfte diese Situation bei Eintreffen tatsächlich vor. Auf einem Privatgrundstück stand ein größerer Haufen Sperrmüll und Unrat auf einer Fläche von etwa 100 Quadratmetern in Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten unter Atemschutz das Feuer mit C-Strahlrohren ab. Der kräftige Wind fachte das Feuer noch zusätzlich an, was die Löscharbeiten etwas erschwerte. Mit Hilfe einer Wärmebildkamera wurde der Brandschutt auf versteckte Glutnester überprüft und anschließend mit Löschschaum abgedeckt. Insgesamt waren hier 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Eschershausen mit drei Fahrzeugen im Einsatz: Noch während des Feuerwehreinsatzes nahmen Beamte der Polizei ihre Ermittlungen zur möglichen Verursachung auf. Ein in der Nähe geparktes Fahrzeug wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Um 22 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. (gl)