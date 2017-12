Dienstag, 26. Dezember 2017

„Unsere Aufgabe: Die Annäherung der Welten“

Das Team der Autismus-Ambulanz Holzminden.

Holzminden. „Bei uns dürfen die Klienten sein, wie sie sind. Das allein entstresst schon.“ Sylvia Söffge-Weber und ihre vier Kolleginnen von der Autismus-Ambulanz in Holzminden brennen für ihre Aufgabe, das wird im Gespräch ganz schnell spürbar. Was aber ist diese Aufgabe? „Die Annäherung der Welten“, kommt ganz spontan als Antwort. Und je länger die Mitarbeiterinnen der Einrichtung von ihrer Arbeit erzählen, desto mehr entsteht ein Bild von diesen Parallelwelten, in denen Autisten leben – aber auch von den Problemen, mit denen Betroffene und deren Angehörige Tag für Tag zu kämpfen haben. Manches klingt frustrierend, doch diesen Eindruck will das Team nicht einfach so stehen lassen: Es gibt auch viele schöne Momente, Erfolgserlebnisse, Unterstützung und Fortschritte...

Seit mittlerweile neun Jahren gibt es die Autismus-Ambulanz im Kreis Holzminden. Sie wird von der „Paritätische Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland GmbH“ betrieben, genau wie die Ambulanz in Hameln. Nach einigen Jahren in Stadtoldendorf zog die Beratungsstelle 2015 in die vom DRK angemietete obere Etage des ehemaligen „Grünen Jäger“ am Pipping. Hierhin kommen Kinder vom KiTa-Alter bis hin zu voll im Berufsleben stehenden Erwachsenen. Hier erfahren sie pädagogisch-therapeutische Leistungen, die als Eingliederungs- oder Jugendhilfe finanziert werden. (rei)

Lesen Sie mehr im TAH vom 27.12.2017