Donnerstag, 29. März 2018

Unter Vollsperrung: Erneuerung der Straße Dohnenstieg beginnt am Dienstag

Nach Ostern wird die Baustelle eingerichtet, die Bauarbeiten beginnen die Woche darauf und werden bis in den Herbst andauern. spe

Holzminden. In der Woche nach Ostern beginnen die Arbeiten zum Ausbau und zur Erneuerung der Straße Dohnenstieg in Holzminden. Der Bauunternehmer richtet die Baustelle ab Dienstag, 3. April, ein. Die eigentlichen Arbeiten mit der Vollsperrung beginnen dann in der darauffolgenden Woche. Während der Vollsperrung wird der Abschnitt zwischen der Böntalstraße/Sohnreystraße und Allersheimer Straße/Bodenstraße gesperrt. Eine Umleitung wird über die Böntalstraße, Neue Straße und Allersheimer Straße sowie umgekehrt eingerichtet. Die Anlieger können je nach Baufortschritt ihre Grundstücke weitgehend erreichen, teilt das Ordnungsamt der Stadt mit. Im Zuge der Arbeiten werden die Abwasserkanalisation, die Gas- und Wasserleitungen, ein Teil der Stromleitungen und die Straßenoberflächen in Pflasterbauweise mit Baumscheiben erneuert. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Ende September andauern. Die ausführende Baufirma, die Stadt Holzminden und die Stadtwerke Holzminden bitten um Verständnis für die Behinderungen im Rahmen dieser Maßnahme.