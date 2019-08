Montag, 19. August 2019

Unterhaltung der Extraklasse im Schloss Bevern

Otto Groote und Martin Czech: Musikalische Darbietung auf Plattdeutsch und Englisch. Foto: lik

Bevern. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Mitzkat Verlages in Holzminden veranstaltete Jörg Mitzkat als Hauptveranstalter und in Kooperation mit dem Freundeskreis Schloss Bevern sowie dem Kulturresort Landkreis Holzminden am Sonnabend, 17. August, um 19.30 Uhr einen poetischen Abend in der Schlosskapelle im Schloss Bevern. Zuvor war der Abend im schönen Innenhof des Schlosses geplant. Aufgrund der Wetterunbeständigkeit wurde das Event in die Schlosskapelle verlegt. Das tat der Sache jedoch nichts ab, die Technik sorgte in der Räumlichkeit für eine hervorragende Beschallung. Die ausverkaufte und knapp vierstündige Veranstaltung versprach über poetische, musikalische und wortreiche Darbietungen eine extravagante Unterhaltung. (lik)

